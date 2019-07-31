Tanti contratti ancora da sistemare per i viola. Accordo economico raggiunto con Dragowski

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i collaboratori di Rocco Commisso hanno trovato l'accordo economico con Bartolomiej Dragowski per allungare ed adeguare il contratto. Sono diversi però...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i collaboratori di Rocco Commisso hanno trovato l'accordo economico con Bartolomiej Dragowski per allungare ed adeguare il contratto. Sono diversi però i contratti da sistemare come quello di Milenkovic, Pezzella, Castrovilli, Sottil e Ranieri.