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Tanti contratti ancora da sistemare per i viola. Accordo economico raggiunto con Dragowski

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i collaboratori di Rocco Commisso hanno trovato l'accordo economico con Bartolomiej Dragowski per allungare ed adeguare il contratto. Sono diversi però...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 09:12
Tanti contratti ancora da sistemare per i viola. Accordo economico raggiunto con Dragowski -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i collaboratori di Rocco Commisso hanno trovato l'accordo economico con Bartolomiej Dragowski per allungare ed adeguare il contratto. Sono diversi però i contratti da sistemare come quello di Milenkovic, Pezzella, Castrovilli, Sottil e Ranieri.

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