Qualcosa da sistemare c’è ancora e adesso non resta che aspettare una nuova bozza del protocollo. Arriverà in queste ore dopo l’ulteriore revisione richiesta all FIGC. La fumata bianca però è a un passo. Forse giungerà addirittura oggi. Il consiglio di Lega di ieri ha trattato anche l’argomento dei prolungamenti dei contratti di giocatori ed allenatori fino al 31 agosto. Per come è stato concepito finora il protocollo, il tesseramento sarebbe esteso in automatico fino al termine di agosto per i calciatori con contratto pluriennale con la stessa squadra e per quelli in prestito biennale, con diritto o obbligo di riscatto. Per gli altri invece è necessario ricorrere ad appositi moduli già redatti dalla FIGC. Lo riporta il Corriere dello Sport.