Caceres non vede l’ora di tornare in campo, anche per sancire definitivamente quel prolungamento di contratto da tempo immaginato ma che il Coronavirus ha messo in standby. Ora stanno arrivando anche i giorni per esercitare l’opzione, intanto per un ulteriore anno. Caceres nelle prossime ore tornerà al centro sportivo, per le sedute individuali, aspettando il via libera per il ritorno in piccolo gruppi. Anche lui verrà sottoposto ai test che qualche giorno fa hanno fatto i suoi compagni, poi sarà a disposizione di mister Iachini. Lo riporta il Corriere dello Sport.