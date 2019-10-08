Milenkovic ora vale 50 milioni. Il suo contratto scade nel 2022 ma i viola vogliono blindarlo

All'interno di Repubblica di oggi si parla di Nikola Milenkovic. Il difensore è a quota 2 reti in 7 giornate. La Fiorentina aspetta il suo vero bomber, ma in difesa ne ha già uno. Nel 2017 Nikola arri...

All'interno di Repubblica di oggi si parla di Nikola Milenkovic. Il difensore è a quota 2 reti in 7 giornate. La Fiorentina aspetta il suo vero bomber, ma in difesa ne ha già uno. Nel 2017 Nikola arrivò a Firenze per circa 5 milioni, ora la sua valutazione è cresciuta notevolmente, vale circa 50 milioni. In estate Manchester United, Manchester City e Juve ed Inter in Italia si sono interessate a lui. Il suo contratto con i viola scade nel 2022 ma magari più avanti Pradè e Barone si metteranno al lavoro per blindarlo.