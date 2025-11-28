28 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:50

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Contratto: “I tifosi hanno il diritto di esprimere quello che provano. I giocatori devono metterci l’anima”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Contratto: “I tifosi hanno il diritto di esprimere quello che provano. I giocatori devono metterci l’anima”

Redazione

28 Novembre · 16:55

Aggiornamento: 28 Novembre 2025 · 16:55

TAG:

#Fiorentinacontratto

Condividi:

di

L'ex Viola, Renzo Contratto, analizza la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta in Conference League

Il doppio ex di Atalanta e Fiorentina, Renzo Contratto, ha parlato a Radio Sportiva del momento in casa Viola.

Queste le sue parole: “Io ho passato bei momenti a Firenze. La tifoseria è sempre stata vicina alla squadra. Quello Viola è un tifo costruttivo, lo è sempre stato, non distruttivo. Loro vogliono solo vedere che dai l’anima in campo, anche se la vittoria non dovesse arrivare. I giocatori ora devono isolarsi sul campo e non pensare all’esterno, anche loro non penso che siano soddisfatti di questo momento. In questo momento i tifosi hanno tutto il diritto di esprimere quello che sentono dentro. La Fiorentina ha i mezzi tecnici e fisici per uscire da questa situazione. Devono rimanere uniti e concentrarsi sull’obiettivo comune, ovvero quello di uscire da questo momento”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio