Contratto: “I tifosi hanno il diritto di esprimere quello che provano. I giocatori devono metterci l’anima”

Il doppio ex di Atalanta e Fiorentina, Renzo Contratto, ha parlato a Radio Sportiva del momento in casa Viola.

Queste le sue parole: “Io ho passato bei momenti a Firenze. La tifoseria è sempre stata vicina alla squadra. Quello Viola è un tifo costruttivo, lo è sempre stato, non distruttivo. Loro vogliono solo vedere che dai l’anima in campo, anche se la vittoria non dovesse arrivare. I giocatori ora devono isolarsi sul campo e non pensare all’esterno, anche loro non penso che siano soddisfatti di questo momento. In questo momento i tifosi hanno tutto il diritto di esprimere quello che sentono dentro. La Fiorentina ha i mezzi tecnici e fisici per uscire da questa situazione. Devono rimanere uniti e concentrarsi sull’obiettivo comune, ovvero quello di uscire da questo momento”.