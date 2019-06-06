Ecco la lista di tutti i calciatori della Serie A che si sono svincolati a giugno 2019
Questi sono i giocatori a parametro zero della Serie A: Abate(Milan), Bertolacci(Milan), Montolivo(Milan), Rancocchia(Inter), Behrami(Udinese), Biabiany(Parma), Sorrentino(Chievo), Acquah(Empoli), And...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2019 10:21
Questi sono i giocatori a parametro zero della Serie A: Abate(Milan), Bertolacci(Milan), Montolivo(Milan), Rancocchia(Inter), Behrami(Udinese), Biabiany(Parma), Sorrentino(Chievo), Acquah(Empoli), Andreolli(Cagliari), Padoin(Cagliari), Cigarini(Cagliari), Silvestre(Empoli), De Rossi(Roma), Barreto(Sampdoria) e Srna(Cagliari).