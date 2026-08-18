TMW conferma: "Torreira-Fiorentina, il grande ritorno prende forma, si tratta col Galatasaray"

Il centrocampista uruguaiano vuole lasciare Istanbul e sogna di tornare a Firenze: viola e Gala lavorano alla formula del prestito con diritto di riscatto

Possibile ritorno alla Fiorentina per Lucas Torreira (30 anni). Il centrocampista uruguaiano classe 1996 ha vestito la maglia viola nella stagione 2021/22, la prima del triennio con Italiano in panchina, quando si accasò con i toscani che lo prelevarono in prestito con diritto dall'Arsenal, salvo non completare poi l'acquisizione al termine della stagione, quando tutto faceva invece pensare che sarebbe andata così, passando poi al Galatasaray in cui è rimasto fino a oggi.

I dialoghi tra club sono avviati

Oggi Torreira ha voglia di lasciare la sponda giallorossa di Istanbul e nel suo cuore Firenze, città in cui è tornato più volte anche dopo l'addio, occupa di certo un posto speciale. Ne sono a conoscenza anche gli agenti del calciatore e la stessa Fiorentina: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, sono avviati i dialoghi tra il club viola e il Gala per il suo possibile ritorno al Viola Park.

Operazione a base prestito

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il nuovo trasferimento di Torreira alla Fiorentina potrebbe avvenire sulla stessa formula della prima volta, quindi un prestito con l'inserimento di un diritto di riscatto.

Lo riporta tuttomercatoweb.com