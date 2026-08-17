Aquilani rivela: "Pinamonti e Thorstvedt hanno chiesto la cessione, dovranno arrivare dei sostituti"

Le parole dell'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani dopo la vittoria contro il Cesena che svela la probabile cessione di due titolari

Alberto Aquilani ha commentato con soddisfazione il successo per 3-0 sul Cesena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, sottolineando soprattutto le prestazioni dei giovani impiegati come riportato da TMW:

"Per vari motivi oggi ho dovuto inserire tanti ragazzi e hanno dato ottime risposte. Faccio loro i complimenti perché se lo meritano e hanno margini di crescita importanti".

L’attenzione è ora rivolta all’esordio in campionato contro l’Atalanta, ma anche a un mercato ancora da completare:

"Pinamonti e Thorstvedt, ha spiegato il tecnico, sono attualmente ai box e hanno manifestato la volontà di essere ceduti. Dovranno arrivare giocatori al loro posto, che poi dovranno essere allenati. Il tempo stringe e l’inizio del campionato è ormai alle porte".

Aquilani ha infine evidenziato la buona prova della squadra contro il Cesena, invitando però a mantenere alta la concentrazione in vista della Serie A:

"Oggi tutti hanno fatto bene, ma è chiaro che il campionato sarà un’altra cosa".