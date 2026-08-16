Gosens a Sky: "Non volevo lasciare Firenze così. Sono rimasto male per il trattamento ricevuto"

Robin Gosens è tornato a parlare del suo addio alla Fiorentina

In una lunga intervista concessa all'emittente di Sky Sport, l'ex calciatore viola ha raccontato i motivi che lo hanno portato a lasciare la Fiorentina e a tornare a giocare in Bundesliga. Una scelta di cuore, ma anche la voglia di tornare a giocare con Dzeko e di continuare a vivere il calcio da protagonista.

Queste sono state le sue parole sulla Fiorentina e, in particolare, sul suo addio:

"So come funziona il calcio, qualche volta non ottieni quello che pensi di meritare. Fa parte del nostro sport, sono abbastanza grande per capirlo. Infatti non sono rimasto male per quello, ma per il trattamento e per come è andato tutto questo processo. Secondo me a livello umano si poteva fare qualcosa di diverso: sono un giocatore abbastanza empatico, che ha sempre provato a mantenere i valori alti. Sono rimasto un po' male sotto questo aspetto, però alla fine sono venuto qui grazie anche a questo episodio: forse è stato il destino a decidere”.