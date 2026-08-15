(VIDEO) Accoglienza faraonica per Commisso: tifosi viola esaltati fuori e dentro il Franchi

Il presidente viola accolto con entusiasmo dai tifosi: applausi e saluti anche pochi minuti prima del fischio d’inizio

Quella di ieri sera è stata una serata speciale anche per Joseph Commisso, accolto con grande entusiasmo dai tifosi viola nel giorno dell'esordio ufficiale della Fiorentina al Franchi.

Il primo momento è arrivato all'esterno dello stadio, prima dell'ingresso del presidente nell'impianto. Commisso è sceso dal van e, invece di dirigersi immediatamente verso l'ingresso, si è fermato a contatto con i sostenitori presenti. Ha stretto mani, salutato i tifosi e si è concesso per alcune foto, ricevendo diversi attestati di affetto. Un'accoglienza che ha certificato il clima positivo che si respira attorno alla società dopo il mercato portato avanti da Fabio Paratici.

Ma l'abbraccio del Franchi non si è fermato all'esterno. Pochi minuti prima del fischio d'inizio, il presidente è stato nuovamente protagonista all'interno dello stadio, dove ha ricevuto un altro lungo giro di applausi da parte del pubblico viola.