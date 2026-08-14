Totti al Franchi per il Centenario: sarà tra le Legends di Operazione Nostalgia. L'annuncio ufficiale

In onore del Centenario della Fiorentina Totti sarà al Franchi il 2 Settembre

La grande festa per i 100 anni della Fiorentina si arricchisce di un altro nome di assoluto prestigio. Tra le Legends che scenderanno in campo al Franchi mercoledì 2 settembre alle ore 20 ci sarà infatti anche Francesco Totti. L'ex capitano e simbolo della Roma ha accettato l'invito di Operazione Nostalgia e prenderà parte alla speciale sfida organizzata per celebrare lo storico anniversario del club viola. Totti sarà dunque dall'altra parte del campo rispetto alla Fiorentina All Stars, la formazione composta da numerosi ex calciatori che hanno lasciato un segno nella storia della società gigliata. La sua presenza impreziosisce ulteriormente una serata già ricca di protagonisti e rende ancora più speciale l'appuntamento del 2 settembre, quando il Franchi sarà teatro di una grande celebrazione dedicata alla storia e alla tradizione della Fiorentina.