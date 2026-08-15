Sentite Vlahovic: "Non ho mai ricevuto un amore così. Darò tutto me stesso per il Besiktas"
Le prime parole di Vlahovic da giocatore del Besiktas
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2026 14:13
Dusan Vlahovic ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore del Besiktas, mandando subito un messaggio forte e carico di entusiasmo ai suoi nuovi tifosi.
L’attaccante serbo ha raccontato le emozioni provate al suo arrivo, sottolineando il calore ricevuto dalla piazza e promettendo massimo impegno con la nuova maglia:
"Mi sono emozionato perché non ho mai visto prima d'ora un amore così. Darò tutto me stesso per i tifosi del Besiktas".