Sentite Vlahovic: "Non ho mai ricevuto un amore così. Darò tutto me stesso per il Besiktas"

Le prime parole di Vlahovic da giocatore del Besiktas

Dusan Vlahovic ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore del Besiktas, mandando subito un messaggio forte e carico di entusiasmo ai suoi nuovi tifosi.

L’attaccante serbo ha raccontato le emozioni provate al suo arrivo, sottolineando il calore ricevuto dalla piazza e promettendo massimo impegno con la nuova maglia:

"Mi sono emozionato perché non ho mai visto prima d'ora un amore così. Darò tutto me stesso per i tifosi del Besiktas".