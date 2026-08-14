PAGELLE FIORENTINA: KEAN SEGNA, VALDEPENAS E JOAO MARIO PREZIOSI. BENE RANIERI, FAGIOLI POCO BRILLANTE
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Benevento. I voti viola
Inizia oggi quella che è la stagione del Centenario della Fiorentina, un'annata calcistica destinata dunque a restare impressa nella storia di ogni tifoso viola. La Fiorentina oggi alle ore 21.15 affronta il Benevento allo Stadio Artemio Franchi per i 32esimi di Coppa Italia, una sfida quindi subito da dentro o fuori per la squadra di Grosso, alla sua prima panchina in viola. Le pagelle della Fiorentina:
DE GEA 6,5 Si mette in luce con la super parata a negare il gol dalla distanza a Lamesta al 31'. Sui rilanci potrebbe fare qualcosina meglio. Al 63' si distende sulla punizione di Verdi. Sicuro su un'altra punizione sempre di Verdi. Può fare poco sulla rete del Benevento.
JOAO MARIO 7 Tra i migliori, anzi, forse il migliore fin quando è stato in campo, anche se sfortunato, costretto a lasciare il terreno di gioco al 45' per infortunio. Al 21’ ha una buona chance ma cerca di scartare il portiere invece di provare il tiro in porta. Poco dopo si riscatta con un gran tiro dalla distanza deviato che si infrange sulla traversa negandogli la gioia del gol. Suo il cross dentro sul quale arriva il 2-0 firmato Kean.
DRAGUSIN 6,5 Conferma di essere in forma, i pochi palloni che spiovono nella sua zona li rispedisce al mittente di testa. All'84' rischia l'autorete.
RANIERI 7 È solido e sicuro di sé, sembra trovarsi bene in coppia con Dragusin. Al 5' su una ripartenza pericolosa del Benevento fa un'ottima chiusura su Salvemini. Cross di Fagioli al 48' svetta Dragusin che fa da sponda, sul pallone si avventa lui per il 3-0. Al 60' stacca ancora più in alto di tutti ma non trova lo specchio della porta.
VALDEPENAS 7 In grande spolvero, si è già inserito benissimo in squadra, fa vedere delle giocate di spessore. Buon recupero palla dello spagnolo solo gol dell'1-0 viola. Ottimo anche nelle chiusura, di livello quella al 14’ dove rilancia tra l’altro un pallone perfetto per Kean. Al 44’ da il là ad un’azione meravigliosa della viola che si sviluppa sulla sinistra.
BRESCIANINI 6 Nella prima frazione da segnalare praticamente solo il tiro strozzato al 9', al 50' suo l'assist per la rete di Ndour.
NDOUR 6,5 Al 37’ poteva calare il tris ma Vannucchi ha risposto presente. Si rifà al 50' con un'ottima giocata si prepara la conclusione sul pallone dentro di Brescianini e firma il 4-0.
FAGIOLI 6 Non nella sua versione più brillante, recupera qualche pallone, ma ci ha abituati a giocate di maggiore livello.
ATTA 6 Si fa vedere un po' ovunque, dal suo cross deviato arriva la rete di Gudmundsson per il momentaneo 1-0 viola. Dà del filo da torcere a chiunque si presenti nella sua zona. Al 54' insieme a Gud lasciano tirare liberamente Lamesta che firma il gol per il Benevento. Ottima palla per Gud che segna il 5-1 ma azione in offside. Esce dopo essersi accasciato.
GUDMUNDSSON 6,5 Sulla sua valutazione pesa un pochino il gol divorato. Al 2’ incornata vincente sul cross pennellato di Atta, risponde subito presente l’islandese. Sempre nel vivo del gioco si abbassa anche per avere il pallone tra i piedi. Frequentemente è libero sulla trequarti ma non viene servito dai compagni. Al 12’ ottimo il calcio d’angolo sul secondo palo per Ndour che non riesce a colpire nel modo giusto il pallone. Fa vedere la sua qualità nello stretto. Il fuorigioco gli nega la gioia della doppietta.
KEAN 7 Il bomber è tornato! Al primo pallone toccato segna il 2-0 arpionando la sfera sul cross di Joao Mario e carica lo stadio. Al 44’ mette dentro un'ottima palla per Gudmundsson che arriva a rimorchio ma spara in curva.
DODÒ 5,5 Dal suo ingresso si è visto molto poco.
MASTANTUONO 6 Ancora un po' fuori dal gioco, d'altronde è appena arrivato a Firenze. Ma al 77' fa la scelta giusta servendo Croci. All'83' prova il tiro a giro da fermo, palla che esce di poco.
OULAI 6 Al 66' buona progressione palla al piede. Troppo irruento in seguito nel cercare di recuperare palla, si becca un giallo.
CROCI 6 Esordio in prima squadra per il classe 2010!