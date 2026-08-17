Dalla Germania rivelano: “Fiorentina forte sull'esterno d'attacco Justin Njinmah”

Arrivano importanti novità dalla Germania per l'esterno d'attacco

Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull'attaccante del Werder Brema Justin Njinmah.

Justin Njinmah, classe 2000, è un attaccante tedesco di origini nigeriane che può agire soprattutto sulla fascia destra, ma all’occorrenza anche da punta centrale o sulla corsia opposta. Alto 1,85 metri e dotato di grande velocità, il giocatore del Werder Brema fa della progressione palla al piede e del dribbling alcune delle sue caratteristiche principali. È un profilo capace di attaccare la profondità e creare superiorità nell’uno contro uno, sfruttando soprattutto la rapidità.

Nell’ultima stagione di Bundesliga, la 2025/26, Njinmah ha collezionato 33 presenze con il Werder Brema, 22 delle quali da titolare, mettendo a segno 5 gol.