Calamai: "Mastantuono un potenziale pallone d'oro, Croci è una piccola pepita d'oro per la Fiorentina"

Il giornalista Luca Calamai si è soffermato su due giovani giocatori talentuosi della nuova Fiorentina di Fabio Grosso

All'interno del suo consueto editoriale per TMW della domenica, Luca Calamai ha parlato anche della Fiorentina con il mirino puntato su due calciatori in particolare.

Ecco le parole del noto giornalista sul mercato condotto da Fabio Paratici:

"La Fiorentina è la regina del mercato. Paratici ha speso tanto ma ha speso bene. Emozioni forti arrivano da due giocatori che non sono costati niente. Sono bastati pochi minuti a Mastantuono per incantare i tifosi viola. Il presidente Commisso ha portato in Italia un potenziale futuro Pallone d’Oro. Paratici sa che probabilmente se lo potrà godere un solo anno. Ma intanto Mastantuono ha la maglia viola e può aiutare la squadra di Grosso a conquistare un posto in Europa League. L’altra storia speciale riguarda un gioiellino del vivaio, Federico Croci, 16 anni, contro il Benevento il suo è stato un esordio da record. La Fiorentina ha una piccola pepita d’oro. Spero che Grosso abbia il coraggio di tenerlo in rosa. Con un talento così è vietato perdere tempo con inutili prestiti. O, peggio ancora, con il campionato Primavera"