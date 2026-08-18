Torreira vuole tornare alla Fiorentina. Idea concreta ma serve prima cedere 2 centrocampisti

Le strade della Fiorentina e Torreira potrebbero ricongiungersi a patto che la Fiorentina completi due cessioni a centrocampo

Arrivano indiscrezioni sul futuro di Lucas Torreira, con il centrocampista del Galatasaray che ha chiesto la cessione al club turco anche per motivi extra campo. Secondo quanto riferito dalla nostra redazione, nell’entourage del giocatore ci sarebbe infatti apertura verso un rientro in Italia. Tra le possibili destinazioni spicca anche la Fiorentina, con l’ipotesi di un trasferimento in prestito. Torreira, al momento, è legato al Galatasaray da altri due anni di contratto con la Fiorentina che osserva interessata la situazione del centrocampista uruguaiano con l'operazione che potrebbe realizzarsi in prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista accetterebbe volentieri un ritorno alla Fiorentina dopo l'esperienza positiva della stagione 2021-2022 ma la dirigenza viola dovrà completare due cessioni a centrocampo prima di poter perfezionare l'operazione.

Osservato speciale Nicolò Fagioli, momentaneamente nelle rotazioni di Grosso dall'arrivo di Oulai e possibile prescelto dalla dirigenza per una cessione che aiuterebbe la società a rientrare dai numerosi esborsi effettuati durante questa onerosa campagna estiva.