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Amoruso: "Arriveranno 50 milioni per Kean e non credo Grosso si strappi i capelli per la cessione"

L'ex difensore ha parlato di Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 16:51
Amoruso: "Arriveranno 50 milioni per Kean e non credo Grosso si strappi i capelli per la cessione" -
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A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso per parlare di Kean: "Ero sicuro che Paratici avesse comprato un altro attaccante e infatti ha preso Pellegrino per Piccoli. Per Kean arriveranno molti soldi anche un'offerta superiore a 50 milioni e non credo che Grosso si opporrebbe alla cessione."

Sul sostituto: "Ci vuole una punta che giochi, Grosso vuole un attaccante che si relazioni con la squadra e che sappia giocare con gli esterni. Mi piacerebbe uno che si muova in un certo modo."

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