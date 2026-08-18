Amoruso: "Arriveranno 50 milioni per Kean e non credo Grosso si strappi i capelli per la cessione"

L'ex difensore ha parlato di Moise Kean

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso per parlare di Kean: "Ero sicuro che Paratici avesse comprato un altro attaccante e infatti ha preso Pellegrino per Piccoli. Per Kean arriveranno molti soldi anche un'offerta superiore a 50 milioni e non credo che Grosso si opporrebbe alla cessione."

Sul sostituto: "Ci vuole una punta che giochi, Grosso vuole un attaccante che si relazioni con la squadra e che sappia giocare con gli esterni. Mi piacerebbe uno che si muova in un certo modo."