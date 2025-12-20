Contratto: "Goretti è tra i più grandi intenditori di calcio in Serie A, bisogna dargli maggior potere decisionale"
L'ex Viola, Renzo Contratto, si proietta alla gara contro l'Udinese ed elogia il DS della Fiorentina Roberto Goretti
Il doppio ex di Fiorentina e Udinese, Renzo Contratto, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per analizzare il momento in casa viola: "La Fiorentina in questo momento sta vivendo un dei momenti più difficili degli ultimi anni. Un aspetto che va analizzato e cambiato è la difesa, ti manca solidità nel reparto difensivo e non a caso hai una media di 2 gol presi a partita. Io ripartirei a 4 cercando di dare maggiore solidità alla retroguardia, poi schiererei una linea a 4 anche a centrocampo e davanti la coppia Kean-Piccoli".
Aggiunge: "In questo momento anche gli uomini chiave non stanno rendendo, la squadra deve ripartire da dei segnali che devono arrivare dai leader dello spogliatoio. Io ho una grandissima stima e fiducia in Goretti, credo che sia uno dei più grandi intenditori di calcio che abbiamo nel nostro campionato; io darei maggiore potere decisionale a lui. Penso che sia nell'interesse del calcio italiano che la Fiorentina rimanga in Serie A. Ripeto, io darei maggiore potere a Goretti perché ha tutte le qualità per poterlo fare".