Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

Lo svincolato di lusso Alessandro Diamanti, è pronto a tornare in pista. A farsi avanti è stato il Livorno, club nel quale 'Alino' trascorse uno dei periodi più felici della carriera. Il club si trova...

Lo svincolato di lusso Alessandro Diamanti, è pronto a tornare in pista. A farsi avanti è stato il Livorno, club nel quale 'Alino' trascorse uno dei periodi più felici della carriera. Il club si trova attualmente in Serie C, e sembra aver offerto al classe '83 un ultimo contratto da calciatore che scadrà il 30 giugno del 2019, al termine del quale otterrà un posto in società. La notizia è riportata da TuttoC.com