La Fiorentina ha deciso sul futuro di Caceres. Sarà esercitata l'opzione sul contratto

Come riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha già deciso sul futuro di Martin Caceres. L'opzione sul suo contratto sarà fatta valere e scadrà quindi nel 2021. Il difensore viola ha sempre gioc...

Come riporta Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha già deciso sul futuro di Martin Caceres. L'opzione sul suo contratto sarà fatta valere e scadrà quindi nel 2021. Il difensore viola ha sempre giocato da quando è arrivato in città, ora è con la sua Nazionale. Per la Fiorentina lui è il difensore che ha creato equilibrio nel reparto e pertanto la sua presenza in campo è indispensabile.