CorSport, la Fiorentina offrirà al difensore Nikola Milenkovic un adeguatamento di contratto

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole blindare il difensore serbo Nikola Milenkovic di 21 anni. È la seconda stagione a Firenze e sul giocatore ci sono stati interessamenti da parte del...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2019 08:19

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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