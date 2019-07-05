CorSport, la Fiorentina offrirà al difensore Nikola Milenkovic un adeguatamento di contratto
Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole blindare il difensore serbo Nikola Milenkovic di 21 anni. È la seconda stagione a Firenze e sul giocatore ci sono stati interessamenti da parte del...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 08:19
Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole blindare il difensore serbo Nikola Milenkovic di 21 anni. È la seconda stagione a Firenze e sul giocatore ci sono stati interessamenti da parte dell'Atletico Madrid, Manchester United e Juventus. La viola gli proporrà un adeguatamento del contratto e se arrivasse un'offerta importante la rispedirebbe al mittente.