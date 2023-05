Jovic, fiducia rinnovata: La Fiorentina vuole puntare sul serbo anche nella prossima stagione

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il gesto di Luka Jovic avvenuto sui social è stato oramai archiviato dalla società viola. Nelle ultime settimane i vertici della Fiorentina avrebbero ribadito all’entourage del calciatore la volontà di puntare su di lui anche nella prossima stagione, nonostante non abbia rispettato le aspettative.

L’area tecnica viola sembrerebbe quindi non aver dubbi sulla riconferma del serbo, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Nonostante tra gennaio e aprile siano tornati a interessarsi all’attaccante due club turchi, tra cui il Galatasaray. I viola confidano sul fatto che il classe ’97 sia in crescita e che presto arriveranno miglioramenti notevoli, si tratta comunque della sua miglior stagione realizzativa da quando ha lasciato per la prima volta l’Eintracht Francoforte.

RADUCIOIU RIVELA: “AL MILAN CI DAVANO DELLE PASTICCHE PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO. ADESSO ABBIAMO PAURA”