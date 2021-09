Contratto: “Castrovilli deve essere al centro della Fiorentina: uno come lui deve fare la differenza”

Renzo Contratto, ex calciatore Viola ed adesso procuratore, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in vista della partita di domani tra Atalanta e Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina mi piace molto, è in fase di costruzione ma si è già vista la mano di Italiano. Penso che si debba trovare un ruolo più centrale a Castrovilli, lui non può non fare la differenza”.

ATALANTA “Dall’altra parte l’Atalanta non è a pieno regime: ho parlato col DS Sartori e mi ha detto che gli inizi campionato con Gasperini sono sempre complicati, devono ancora prendere il ritmo”.

DIFESA “Il migliore acquisto è la conferma di Milenkovic. Questa squadra magari prenderà qualche gol in più, ma è il modo di giocare di Italiano e ci si deve abituare”.

