Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta

Alle 3:00 ore italiane al MetLife Stadium del New Jersey andrà in scena la partita tra i campioni del mondo dell’Argentina ed il Cile . Dopo la visita nel ritiro dell’albiceleste, ad assistere alla gara dei viola Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta (entrambi partiranno probabilmente dalla panchina) sarà presente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso insieme alla famiglia. Il Cile ha debuttato con uno 0-0 contro il Perù, mentre nell’altra partita del gruppo A l’Argentina si è imposta per 2-0 sul Canada, grazie anche alla rete dell’interista Lautaro Martinez. Queste le probabili formazioni:

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, P. Díaz, Lichnovsky, Suazo; Nuñez, Erick Pulgar, Davila; Sanchez, Valdes , Vargas. Ct. Gareca.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Acuña; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Ct. Scaloni.

