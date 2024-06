Di Marzio: “La Fiorentina per Zaniolo offre un prestito con obbligo di riscatto. Condizioni diverse dall’Atalanta”

Un duello testa a testa per riportare in Italia Nicolò Zaniolo. Se l’Atalanta, come raccontato, è fiduciosa nel chiudere l’operazione con il Galatasaray, anche la Fiorentina non molla la pista Zaniolo ed è convinta di giocarsi le proprie carte. Esattamente come l’Atalanta, anche la Fiorentina tratta con il Galatasaray il trasferimento di Zaniolo in prestito con obbligo di riscatto, seppur a condizioni diverse rispetto a quelle proposte dal club nerazzurro. I viola, che hanno in Zaniolo un vecchio pallino, lavorano per riportare in Italia l’ex Roma e sperano di riuscire a portare a termine l’affare.

Zaniolo che, ricordiamo, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Aston Villa (3 gol in 40 presenze tra tutte le competizioni) non è stato riscattato dal club inglese e farà così ritorno al Galatasaray. Ma nel suo futuro ci potrebbe essere ancora l’Italia, una volontà ben precisa del ragazzo. Atalanta e Fiorentina sono al lavoro. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

