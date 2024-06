Belotti: “Ho scelto Como per il progetto ambizioso e l’idea di calcio di Fabregas”

Il Como ha ufficializzato l’acquisto dalla Roma di Andrea Belotti per 4 milioni+bonus. L’ex attaccante della Fiorentina (24 presenze/4 gol) si presenta così al suo nuovo pubblico:

“Ho scelto il Como 1907 perché sono stato colpito dal progetto molto ambizioso che mi hanno mostrato il mister e la proprietà. Parlando con il mister ho compreso la sua idea di calcio e il suo modo di giocare ogni partita. È stata una chiamata importante perché la sua mentalità si sposa perfettamente con la mia. C’è tutto quello che serve per fare bene“.

Como 1907 is thrilled to announce the preliminary signing of Andrea Belotti to become a Como player on July 1st 2024.

The striker who was part of the Italian Euro 2020 championship winning team has signed a two year contract. He joins from Fiorentina where he was on loan from… pic.twitter.com/NzBv0nzm29

— Como1907 (@Como_1907) June 25, 2024