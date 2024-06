Trevisani: “Nico è forte, ma la prestazione in Finale è stata pessima, per 30 milioni penso di venderlo”

A Cronache di spogliatoio il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha commentato la situazione legata a Nico González: “Il giocatore è forte, però non può giocare così la finale, non esiste. Sei il più forte della rosa e ti vedo in finale senz’anima né mordente, direi che è inaccettabile. La sua prestazione mi ha ucciso la salute, i giocatori che non ci mettono l’anima li mollo un po’. La sua partita non si dimentica e non si torna indietro da lì, non era nella gara a livello mentale e ha giocato senza dare segnali di vita.”

Sulla cessione: “La Fiorentina non l’ha pagato poco quindi lo rivenderei per una cifra simile se ci fosse la possibilità. Nel caso in cui arrivassero offerte intorno ai 30 milioni credo che farei un fiocchetto al pacco regalo e lo invierei al destinatario”.

Su Nzola: “Al Lecce lo vedo bene, a Firenze è fuori scala ecco perché non ha fatto bene, è un attaccante da squadre che lottano per la salvezza ma niente di più”.