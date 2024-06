Palladino: “Questa è una grande società. Dobbiamo fare una Fiorentina di primo livello”

Raffaele Palladino, prima della conferenza stampa di presentazione al Viola Park, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole:

“Intanto dico che è bello essere essere qui, molto emozionante e stimolante perchè ho percepito che sono in una grande società con grandi tifosi e con una società che vuole far bene. E’ stato fatto un grande percorso in questi anni e vogliamo continuare a fare bene. Dalla prima chiamata non ho avuto dubbi perché è una grande società, con un grande centro sportivo, con bravissimi dirigenti e con una rosa molto forte, anche se andrà ovviamente puntellata. Percepisco che qui c’è tutto per poter far bene”.

Se lo immaginava due anni fa che sarebbe passato dalla primavera ad essere un allenatore cosi ambito?

“Sinceramente no perché vivo nel quotidiano. Fino a due anni fa allenavo la Primavera. Però ci ho messo tanto impegno e volevo fare un percorso graduale fino alla Serie A. Ringrazio il Monza perché se sono qui tanto è merito loro, ringrazio Berlusconi, sono stato il suo ultimo allenatore e lo ringrazierò per tutta la vita. Ringrazio anche Galliani che è stato per me un maestro sia calcistico che a livello umano. Se sono qui è anche merito loro. Sono felice. Darò tutto me stesso per portare questa società a grandi livelli”.

Come dovrà essere la Fiorentina di Palladino?

“Ambiziosa e con grande mentalità. Dobbiamo andare a giocarcela con tutti. Si può vincere o perdere ma mi interessa la mentalità e giocare bene. Dobbiamo divertire il popolo di Firenze. Vorrei vedere questo atteggiamento qua. Con la società stiamo lavorando bene, stiamo costruendo piano piano perchè il mercato è imprevedibile ma siamo qui a lavorare ogni giorno per costruire una grande Fiorentina”.

L’Europa come se la immagina, per lei sarà la prima volta

“La immagino come un grade stimolo per me e per il mio staff. La Fiorentina viene da due finali importanti e anche se perse è comunque un grande traguardo e bisogna dare i meriti ad Italiano. Per noi è stimolante poter giocare in Europa. Dobbiamo fare una rosa di primo livello e cercare di fare alla grande come in questi ultimi anni è stato fatto”.

La sua Fiorentina giocherà a tre o a quattro?

“Ho avuto la fortuna in questi anni di sperimentare molto quindi mi porto dietro un bagaglio importante. L’idea iniziale è quella di partire con la difesa a tre. Poi la Fiorentina è stata costruita per giocare con la difesa a quattro in un 4-3-3 o 4-2-3-1 che si può fare all’occorrenza senza problemi. Non sono integralista, mi piace molto cambiare però questo lo vedremo durante l’anno. Intanto iniziamo a puntellare la rosa poi questo lo decideremo in corso d’opera”.

