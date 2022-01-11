Lo sfortunato tifoso cileno al centro sportivo nel giorno sbagliato, nessun incontro con Pulgar

Arrivare nel posto giusto nel momento sbagliato, il triste destino di tifoso cileno desideroso di incontrare Pulgar

Curioso aneddoto svelato da Radio Bruno nel corso del Pentasport. Tra i pochi tifosi presenti questa mattina al centro sportivo viola (circa una decina) anche un tifoso arrivato dal Cile che si era piazzato all'entrata dei campini per incontrare e farsi fotografare con Erick Pulgar, centrocampista cileno della Fiorentina. Tutto questo però non è potuto accadere per via del momento viola, dato che è il giorno dopo di una pesantissima sconfitta in casa del Torino e quindi tutti i giocatori viola non si sono fermati ma hanno tirato dritto per raggiungere il prima possibile gli spogliatoi dei campini con il morale sotto i tacchi. Per la sfortuna di essere capitato al posto giusto nel momento sbagliato di questo tifoso cileno che magari sarà fortunato nei prossimi giorni, sempre ammesso che sarà ancora a Firenze.

LE PAROLE DI BUCCHIONI: "NIENTE DRAMMI. MILENKOVIC UNA DELUSIONE"

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