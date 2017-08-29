La Nazione, la Fiorentina vuole vendere Mati Fernandez che però vuole restare a Firenze. Da Rebic 4 milioni

Si pensa anche alle uscite in casa Fiorentina. Tomovic in vendita, Mati Fernandez resta mentre Rebic va in Premier League

In uscita c’è ora Tomovic, che però ha un contratto fino al 2020 e un ingaggio di 2 milioni lordi che complica eventuali parcheggi altrove. Mati Fernandez si avvia allo svincolo e, nonostante gli sia stato chiarito che lo spazio per lui non ci sarà, ha risposto no alle offerte arrivate da Cile e Messico. Oggi infine potrebbe essere ufficiale il trasferimento di Rebic all’Huddersfield. La Fiorentina cederà l’attaccante croato per circa 4 milioni.

La Nazione