Corriere fiorentino, bis di nomi per la fascia sinistra viola, Corvino tratta Laxalt e Strinic

La fascia sinistra è quella che più ha bisogno di rinforzi in casa Fiorentina, Corvino al lavoro per dare due innesti a Pioli

Pantaleo Corvino adesso guarda a sinistra, la corsia lungo la quale la Fiorentina ha più bisogno di rinforzi. L’uomo mercato viola ha individuato due obiettivi: Diego Laxalt del Genoa e Ivan Strinic del Napoli. Per assicurarsi l’uruguaiano dei rossoblù, il cui contratto scade nel 2020, servono circa 13 milioni di euro. Il croato dei partenopei, finito dietro a Ghoulam e Rui nelle gerarchie di Sarri, rappresenta l’altra ipotesi, con costi contenuti data l’età più avanzata del giocatore, classe 1987.

Corriere Fiorentino