Notizie Laxalt Fiorentina

Salta l'arrivo alla Fiorentina di Laxalt, il giocatore non vuole venire a Firenze solo in prestito
31 gennaio 2020 16:39
Fiorentina infuriata con Criscito. Preso Laxalt dal Torino, atteso nell'hotel viola per la firma del contratto
31 gennaio 2020 15:20
Pedullà, Criscito ha rotto con il Genoa, la Fiorentina ha pronti Juan Jesus o Laxalt come alternative
31 gennaio 2020 14:32
Ag. Laxalt: "Andrà via dal Milan in prestito. Ci sono diverse offerte per lui tra cui quella della Fiorentina"
20 agosto 2019 17:06
Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"
19 agosto 2019 15:22
Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club
18 agosto 2019 13:09
I viola continuano a seguire Laxalt del Milan. Piace la duttilità dell'uruguaiano. Su di lui c'è anche l'Atalanta
18 agosto 2019 11:06
Contatti positivi tra Pradè e l'agente di Laxalt. Si aspetta il placet di Montella
18 agosto 2019 00:16
Repubblica, se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan
17 agosto 2019 14:36
Và o non VAR? Rigore di polpastrello per l'Inter, ma niente rigore contro il Milan
28 settembre 2018 10:00
Corvino ci riprova per Laxalt, ma il Genoa spara alto: 15 milioni per l'esterno. Toro in pole..
16 maggio 2018 17:23
La Nazione: Laxalt è un obiettivo della Fiorentina, ora si attende il via libera da parte del cda
10 maggio 2018 12:40
Gli infortunati del Genoa: Laxalt salterà la gara contro la Fiorentina...
01 maggio 2018 17:14
Calciomercato.com: i viola pensano a Laxalt per l'out di sinistra, Genoa già a caccia di un sostituto
11 gennaio 2018 13:01
Pedullà: "Laxalt? Adesso può andare all'Atalanta, grazie all'aiuto della Juventus che si prende Spinazzola"
11 agosto 2017 17:32
Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha offerto 13 milioni, ma l'Atalanta resta in vantaggio"
10 agosto 2017 12:18
Tuttosport, anche l'Atalanta vuole Laxalt, vera e propria sfida di mercato con la Fiorentina
09 agosto 2017 11:32
La Nazione, Diego Laxalt + Giovanni Simeone, il Genona chiede 40 milioni a Corvino per il doppio colpo viola
09 agosto 2017 09:22
La priorità per il terzino sinistro è Strinic del Napoli, Laxalt bloccato per questione tattiche dai viola
08 agosto 2017 17:53
Repubblica, da Jovetic a Laxalt fino ad arrivare a Jesè Rodriguez e Simeone, tutti i nomi del mercato viola
08 agosto 2017 11:50
Corriere fiorentino, bis di nomi per la fascia sinistra viola, Corvino tratta Laxalt e Strinic
08 agosto 2017 11:30
Il Genoa sta per accettare l'offerta della Fiorentina per Laxalt di 13 milioni piu bonus. Anche Roma e Juventus sul calciatore
08 agosto 2017 04:43
Pedullà: "La Fiorentina per Laxalt sta usando i soldi destinati per Emre Mor, vuol dire che spenderanno tanti soldi per altro"
07 agosto 2017 20:30
Pedullà: "La Fiorentina sfida la Juventus per Laxalt, offerti 13 milioni piu bonus. In settimana Corvino chiude due colpi"
07 agosto 2017 15:14
Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha fatto passi concreti per prendere il calciatore. Novità nei prossimi giorni"
07 agosto 2017 13:59
Di Marzio: "La Fiorentina vuole Diego Laxalt del Genoa, oggi si inizia a trattare, si può chiudere per 15 milioni"
07 agosto 2017 10:37
Pedullà: "Terzino sinistro, si punta a Laxalt. Mor? Serviva uno del suo spessore. Ci sono rallentamenti..."
05 agosto 2017 15:25
È lotta tra Juventus e Fiorentina per Laxalt del Genoa. Il costo del cartellino è 10 milioni di euro
02 agosto 2017 02:48
Juric chiede la conferma di Laxalt e intanto Fiorentina e Lazio restano alla finestra
17 giugno 2017 15:37
Mercato: viola ancora forti su Laxalt, ma occhio alla Lazio...
16 maggio 2017 19:30
Corvino torna su Laxalt e Costil: l'esterno e il vice Tata...
27 dicembre 2016 12:55
Ag. Laxalt: "La Fiorentina lo vuole, stava per prenderlo già in estate"
14 dicembre 2016 15:14
Portiere, c'è anche Romero. Ag. Laxalt: "Pressing viola per lui"
21 giugno 2016 15:19
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