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Notizie Laxalt Fiorentina

Salta l'arrivo alla Fiorentina di Laxalt, il giocatore non vuole venire a Firenze solo in prestito

31 gennaio 2020 16:39

Fiorentina infuriata con Criscito. Preso Laxalt dal Torino, atteso nell'hotel viola per la firma del contratto

31 gennaio 2020 15:20

Pedullà, Criscito ha rotto con il Genoa, la Fiorentina ha pronti Juan Jesus o Laxalt come alternative

31 gennaio 2020 14:32

Ag. Laxalt: "Andrà via dal Milan in prestito. Ci sono diverse offerte per lui tra cui quella della Fiorentina"

20 agosto 2019 17:06

Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"

19 agosto 2019 15:22

Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club

18 agosto 2019 13:09

I viola continuano a seguire Laxalt del Milan. Piace la duttilità dell'uruguaiano. Su di lui c'è anche l'Atalanta

18 agosto 2019 11:06

Contatti positivi tra Pradè e l'agente di Laxalt. Si aspetta il placet di Montella

18 agosto 2019 00:16

Repubblica, se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan

17 agosto 2019 14:36

Và o non VAR? Rigore di polpastrello per l'Inter, ma niente rigore contro il Milan

28 settembre 2018 10:00

Corvino ci riprova per Laxalt, ma il Genoa spara alto: 15 milioni per l'esterno. Toro in pole..

16 maggio 2018 17:23

La Nazione: Laxalt è un obiettivo della Fiorentina, ora si attende il via libera da parte del cda

10 maggio 2018 12:40

Gli infortunati del Genoa: Laxalt salterà la gara contro la Fiorentina...

01 maggio 2018 17:14

Calciomercato.com: i viola pensano a Laxalt per l'out di sinistra, Genoa già a caccia di un sostituto

11 gennaio 2018 13:01

Pedullà: "Laxalt? Adesso può andare all'Atalanta, grazie all'aiuto della Juventus che si prende Spinazzola"

11 agosto 2017 17:32

Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha offerto 13 milioni, ma l'Atalanta resta in vantaggio"

10 agosto 2017 12:18

Tuttosport, anche l'Atalanta vuole Laxalt, vera e propria sfida di mercato con la Fiorentina

09 agosto 2017 11:32

La Nazione, Diego Laxalt + Giovanni Simeone, il Genona chiede 40 milioni a Corvino per il doppio colpo viola

09 agosto 2017 09:22

La priorità per il terzino sinistro è Strinic del Napoli, Laxalt bloccato per questione tattiche dai viola

08 agosto 2017 17:53

Repubblica, da Jovetic a Laxalt fino ad arrivare a Jesè Rodriguez e Simeone, tutti i nomi del mercato viola

08 agosto 2017 11:50

Corriere fiorentino, bis di nomi per la fascia sinistra viola, Corvino tratta Laxalt e Strinic

08 agosto 2017 11:30

Il Genoa sta per accettare l'offerta della Fiorentina per Laxalt di 13 milioni piu bonus. Anche Roma e Juventus sul calciatore

08 agosto 2017 04:43

Pedullà: "La Fiorentina per Laxalt sta usando i soldi destinati per Emre Mor, vuol dire che spenderanno tanti soldi per altro"

07 agosto 2017 20:30

Pedullà: "La Fiorentina sfida la Juventus per Laxalt, offerti 13 milioni piu bonus. In settimana Corvino chiude due colpi"

07 agosto 2017 15:14

Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha fatto passi concreti per prendere il calciatore. Novità nei prossimi giorni"

07 agosto 2017 13:59

Di Marzio: "La Fiorentina vuole Diego Laxalt del Genoa, oggi si inizia a trattare, si può chiudere per 15 milioni"

07 agosto 2017 10:37

Pedullà: "Terzino sinistro, si punta a Laxalt. Mor? Serviva uno del suo spessore. Ci sono rallentamenti..."

05 agosto 2017 15:25

È lotta tra Juventus e Fiorentina per Laxalt del Genoa. Il costo del cartellino è 10 milioni di euro

02 agosto 2017 02:48

Juric chiede la conferma di Laxalt e intanto Fiorentina e Lazio restano alla finestra

17 giugno 2017 15:37

Mercato: viola ancora forti su Laxalt, ma occhio alla Lazio...

16 maggio 2017 19:30

Corvino torna su Laxalt e Costil: l'esterno e il vice Tata...

27 dicembre 2016 12:55

Ag. Laxalt: "La Fiorentina lo vuole, stava per prenderlo già in estate"

14 dicembre 2016 15:14

Portiere, c'è anche Romero. Ag. Laxalt: "Pressing viola per lui"

21 giugno 2016 15:19

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