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Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha fatto passi concreti per prendere il calciatore. Novità nei prossimi giorni"

Anche la Roma è interessata al calciatore ma non ho mai sentito il direttore sportivo Monchi" così Vincenzo d'Ippolito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 13:59
Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha fatto passi concreti per prendere il calciatore. Novità nei prossimi giorni" -
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Vincenzo D'Ippolito, procuratore di Laxalt, ha parlato a Pagineromaniste queste le sue parole:

Sfida Roma-Fiorentina per Laxalt…
Stiamo pensando anche adesso come è successo a gennaio scorso con Spalletti.

La Roma si è fatta viva?
Viva si ma non tramite Monchi, ma tramite altre gente.

La Fiorentina è un’ipotesi concreta?
Ha fatto passi concreti, vediamo questa settimana.

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