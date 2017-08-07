Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha fatto passi concreti per prendere il calciatore. Novità nei prossimi giorni"
Anche la Roma è interessata al calciatore ma non ho mai sentito il direttore sportivo Monchi" così Vincenzo d'Ippolito
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 13:59
Vincenzo D'Ippolito, procuratore di Laxalt, ha parlato a Pagineromaniste queste le sue parole:
Sfida Roma-Fiorentina per Laxalt…
Stiamo pensando anche adesso come è successo a gennaio scorso con Spalletti.
La Roma si è fatta viva?
Viva si ma non tramite Monchi, ma tramite altre gente.
La Fiorentina è un’ipotesi concreta?
Ha fatto passi concreti, vediamo questa settimana.