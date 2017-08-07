Di Marzio: "La Fiorentina vuole Diego Laxalt del Genoa, oggi si inizia a trattare, si può chiudere per 15 milioni"

Corvino vuole regalare a Stefano Pioli il rinforzo per la fascia sinistra. Fiorentina in pole" così Gianluca Di Marzio sul suo sito

La Fiorentina vuole Diego Laxalt. Dai timidi interessi per il laterale del Genoa ieri siamo passati ai contatti veri e propri con l’entourage dell’uruguaiano. Oggi si inizierà a trattare con il Genoa, che continua a blindarlo, valutandolo almeno 15 milioni di euro. Laxalt peró ora è diventato un obiettivo reale dei viola, visto che, persi Ilicic e Bernardeschi, la volontà di Corvino sarebbe quella di regalare a Pioli un rinforzo di qualità sia per la difesa, ma soprattutto per la trequarti offensiva. Un ritorno quello tra Pioli e Laxalt, dopo l’esperienza a Bologna del 2013. Si lavora per un trasferimento a titolo definitivo, con l’Atalanta che rimane alla finestra, pronta a prenderlo in caso di uscita (verso Torino) di Spinazzola.

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