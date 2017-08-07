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Di Marzio: "La Fiorentina vuole Diego Laxalt del Genoa, oggi si inizia a trattare, si può chiudere per 15 milioni"

Corvino vuole regalare a Stefano Pioli il rinforzo per la fascia sinistra. Fiorentina in pole" così Gianluca Di Marzio sul suo sito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 10:37
Di Marzio: "La Fiorentina vuole Diego Laxalt del Genoa, oggi si inizia a trattare, si può chiudere per 15 milioni" -
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La Fiorentina vuole Diego Laxalt. Dai timidi interessi per il laterale del Genoa ieri siamo passati ai contatti veri e propri con l’entourage dell’uruguaiano. Oggi si inizierà a trattare con il Genoa, che continua a blindarlo, valutandolo almeno 15 milioni di euro. Laxalt peró ora è diventato un obiettivo reale dei viola, visto che, persi Ilicic e Bernardeschi, la volontà di Corvino sarebbe quella di regalare a Pioli un rinforzo di qualità sia per la difesa, ma soprattutto per la trequarti offensiva. Un ritorno quello tra Pioli e Laxalt, dopo l’esperienza a Bologna del 2013. Si lavora per un trasferimento a titolo definitivo, con l’Atalanta che rimane alla finestra, pronta a prenderlo in caso di uscita (verso Torino) di Spinazzola.
Gianlucadimarzio.com

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