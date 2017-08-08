Repubblica, da Jovetic a Laxalt fino ad arrivare a Jesè Rodriguez e Simeone, tutti i nomi del mercato viola

Kalinic non vuole più restare a Firenze ma il Milan offre al massimo 20 milioni, il Genoa per Simeone ne chiede 25. Tutto ancora bloccato

Kalinic è fermo sulla sua volontà di lasciare Firenze. Il Milan resta alla finestra, ma senza alcuna fretta: sul taccuino di Fassone e Mirabelli sono segnati alcuni big di primissima fascia, con Kalinic che comunque resta opzione più che valida e molto gradita a Montella. La Fiorentina chiede 30 milioni di euro per lui, il Milan non si spinge oltre i 20.

Per la sua eventuale sostituzione nell’attacco viola, resta Giovanni Simeone l’obiettivo numero uno, anche se il Genoa continua a chiedere 25 milioni. Ancora più difficile arrivare a Duvan Zapata, con l’agente del giocatore che è atteso a breve in Italia per ratificare l’accordo con il Torino. Rimane aperta l’ipotesi Jovetic: il ritorno a Firenze potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. L’agente di Jo-Jo (Fali Ramadani) che sta lavorando sull’ingaggio del suo assistito (7 milioni di euro lordi) decisamente fuori dai parametri dei Della Valle.

Proseguono poi i contatti col Psg per Jesè Rodriguez: anche in questo caso l’ingaggio rappresenta un ostacolo ma i viola hanno deciso di puntare sull’ex Real Madrid. Tormentone Eysseric: con l’arrivo al Nizza di Sneijder, i francesi sono pronti a liberarlo e ad accettare i 4 milioni di euro della Fiorentina. Negli ultimi giorni poi i viola sono tornati su Diego Laxalt. La Fiorentina ha offerto al Genoa 13 mln (bonus compresi): la distanza coi rossoblu, che ne chiedono 15, è davvero minima. Infine il difensore centrale: in pole il nome di Gabriel Paletta.

Repubblica