Contatti positivi tra Pradè e l'agente di Laxalt. Si aspetta il placet di Montella
Secondo l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, contatti positivi tra il ds viola Pradè e l'agente di Diego Laxalt Ariel Krasouski. Si aspetta il placet di Montella il quale ritiene l'uruguaiano più...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 00:16
Secondo l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, contatti positivi tra il ds viola Pradè e l'agente di Diego Laxalt Ariel Krasouski. Si aspetta il placet di Montella il quale ritiene l'uruguaiano più un quinto di difesa che non un laterale. Martedì si terrà l'incontro tra il procuratore del difensore ed il Milan per cercare di imbastire l'affare.