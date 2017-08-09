Tuttosport, anche l'Atalanta vuole Laxalt, vera e propria sfida di mercato con la Fiorentina

Gasperini è deluso con la società nerazzurra per il mercato è il nome di Laxalt sembra essere il rinforzo giusto. È sfida con i viola

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2017 11:32

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