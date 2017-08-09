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Tuttosport, anche l'Atalanta vuole Laxalt, vera e propria sfida di mercato con la Fiorentina

Gasperini è deluso con la società nerazzurra per il mercato è il nome di Laxalt sembra essere il rinforzo giusto. È sfida con i viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 11:32
Tuttosport, anche l'Atalanta vuole Laxalt, vera e propria sfida di mercato con la Fiorentina -
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È sempre più conteso il nome di Diego Laxalt, esterno uruguagio del Genoa. Oltre alla Fiorentina in queste ore sul conto del giocatore si sarebbe fatto viva anche l’Atalanta, alla ricerca di un titolare sugli esterni dopo le partenze di Conti e Kessie, entrambi finiti al Milan. Una vera e propria sfida tra i viola e i nerazzurri, con Laxalt obiettivo prioritario degli orobici per placare i malumori di Gasperini sul mercato.

 

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