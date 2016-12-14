Ag. Laxalt: "La Fiorentina lo vuole, stava per prenderlo già in estate"
Vincenzo D'Ippolito, intermediario che ha portato in italia Diego Laxalt, ala uruguagia oggi in forza al Genoa, ha parlato di possibili destinazioni di mercato del giocatore a Cm.com: "Ovviamente sono...
Vincenzo D'Ippolito, intermediario che ha portato in italia Diego Laxalt, ala uruguagia oggi in forza al Genoa, ha parlato di possibili destinazioni di mercato del giocatore a Cm.com: "Ovviamente sono tantissimi i club che lo seguono. A Genova sono presenti sempre tantissimi osservatori. In Italia c'è la Fiorentina che lo sta tenendo d'occhio e già quest'estate lo voleva prendere, ma non è l'unica. All'estero ho richieste soprattutto dalla Premier League. Il Chelsea? Si è uno dei club perchè Conte lo ha visto in Italia, sa le sue qualità e lo vorrebbe portare in Inghilterra".