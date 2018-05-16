Corvino ci riprova per Laxalt, ma il Genoa spara alto: 15 milioni per l'esterno. Toro in pole..
Una nuova sessione di calciomercato è già alle porte e, secondo quanto riporta Tuttosport, molti club hanno già bussato alla porta del Genoa per Diego Laxalt. Tra questi, ci sono Roma, Torino e Fioren...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 17:23
Una nuova sessione di calciomercato è già alle porte e, secondo quanto riporta Tuttosport, molti club hanno già bussato alla porta del Genoa per Diego Laxalt. Tra questi, ci sono Roma, Torino e Fiorentina. Corvino però, così come i suoi competitors, è rimasto gelato dalla richiesta formulata dal Grifone per l'esterno classe '94: il Genoa vuole 15 milioni di euro. Una trattativa che, in questo senso, vedrebbe avvantaggiato il Torino, che potrebbe smorzare il costo inserendo diverse contropartite nell'affare.