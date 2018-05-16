Corvino ci riprova per Laxalt, ma il Genoa spara alto: 15 milioni per l'esterno. Toro in pole..

Una nuova sessione di calciomercato è già alle porte e, secondo quanto riporta Tuttosport, molti club hanno già bussato alla porta del Genoa per Diego Laxalt. Tra questi, ci sono Roma, Torino e Fioren...

A cura di Redazione Labaroviola 16 maggio 2018 17:23

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