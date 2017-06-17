Juric chiede la conferma di Laxalt e intanto Fiorentina e Lazio restano alla finestra

Il tecnico del Genoa non vuole privarsi dell'esterno. Per portarlo via servono 10 milioni ma le offerte fin qui presentate sono di gran lunga inferiori

n attesa di aggiornamenti sul fronte Perin (in orbita Milan), il tecnico del Genoa Ivan Juric ha chiesto a gran voce la conferma di Laxalt, a meno che non dovessero arrivare proposte sui 10 milioni. Juric ne ha bisogno, ed è convinto che nel suo Genoa il giocatore possa dare il meglio e quindi - tra un anno - superare di certo le quotazioni oggi avanzate da Lazio e Fiorentina attorno ai 6/7 milioni.

Fonte: Il Secolo XIX