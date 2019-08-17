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Repubblica, se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan

Secondo La Repubblica se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan. L'uruguaiano è in uscita dai rossoneri ma molto dipenderà dalla loro richiesta. Su di lui c'è anche l'Ata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 14:36
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Secondo La Repubblica se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan. L'uruguaiano è in uscita dai rossoneri ma molto dipenderà dalla loro richiesta. Su di lui c'è anche l'Atalanta.

 

 

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