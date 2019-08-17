Repubblica, se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan
Secondo La Repubblica se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan. L'uruguaiano è in uscita dai rossoneri ma molto dipenderà dalla loro richiesta. Su di lui c'è anche l'Ata...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 14:36
Secondo La Repubblica se Biraghi va all'Inter la Fiorentina mette nel mirino Laxalt del Milan. L'uruguaiano è in uscita dai rossoneri ma molto dipenderà dalla loro richiesta. Su di lui c'è anche l'Atalanta.