Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club
Secondo quanto riportato da TRT Sport, l’agente del giocatore del Milan Laxalt avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del suo assistito al Fenerbahce. Manca soltanto l'intesa tra i club.
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 13:09
Secondo quanto riportato da TRT Sport, l’agente del giocatore del Milan Laxalt avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del suo assistito al Fenerbahce. Manca soltanto l'intesa tra i club.