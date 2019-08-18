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Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club

Secondo quanto riportato da TRT Sport, l’agente del giocatore del Milan Laxalt avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del suo assistito al Fenerbahce. Manca soltanto l'intesa tra i club.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 13:09
Laxal è vicino al trasferimento al Fenerbahce in Turchia. Manca solo l'intesa tra i club -
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Secondo quanto riportato da TRT Sport, l’agente del giocatore del Milan Laxalt avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento del suo assistito al Fenerbahce. Manca soltanto l'intesa tra i club.

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