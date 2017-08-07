Pedullà: "La Fiorentina per Laxalt sta usando i soldi destinati per Emre Mor, vuol dire che spenderanno tanti soldi per altro"

Simeone collegato alla cessione di Kalinic che non si sbloccherà prima di 10 giorni" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

A Radio Bruno ha parlato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:

"Laxalt è il nome più caldo e le parole dell’agente sono una conferma. Il giocatore sperava di andare a giocare in Inghilterra, anche se la richiesta di Preziosi per l’estero si avvicina ai 20 milioni mentre per i club italiani è 15. Il giocatore piace anche alla Juve e al Genoa, nella settimana appena iniziati potranno esserci sviluppi concreti. Le cifre in ballo sono più o meno quelle che la Fiorentina aveva preventivato per Emre Mor, evidentemente si investono per un altro settore.

Simeone dipende da Kalinic, difficilmente è una situazione che si risolverà prima di 7-10 giorni.

Eysseric in attesa che si sblocchi, il Nizza ha fatto penare anche l'Inter per Dalbert"