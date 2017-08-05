Pedullà: "Terzino sinistro, si punta a Laxalt. Mor? Serviva uno del suo spessore. Ci sono rallentamenti..."

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola a radio Bruno: “Terzino sinistro? Ci sono molte piste, alcune straniere che ancora non si sono concretizzate, invece in Italia si punta Laxalt, che è un te...

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato viola a radio Bruno: “Terzino sinistro? Ci sono molte piste, alcune straniere che ancora non si sono concretizzate, invece in Italia si punta Laxalt, che è un terzino atipico e piace alla Fiorentina. Da qui al 10 agosto? Ci sono dei rallentamenti per il mercato, i viola credevano di avere Mor, Eysseric e qualche altra sorpresa, invece si è rallentato tutto. Mor? Il ragazzo ha qualità straordinarie, il suo prezzo è giusto, e serviva uno del suo spessore e della sua età".