Ag. Laxalt: "Andrà via dal Milan in prestito. Ci sono diverse offerte per lui tra cui quella della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate dall'agente di Laxalt Ariel Krasouski all'inviato di TMW: "Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il club e per il giocatore. E' sta...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2019 17:06

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