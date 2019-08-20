Ag. Laxalt: "Andrà via dal Milan in prestito. Ci sono diverse offerte per lui tra cui quella della Fiorentina"
Queste le parole rilasciate dall'agente di Laxalt Ariel Krasouski all'inviato di TMW: "Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il club e per il giocatore. E' sta...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 17:06
Queste le parole rilasciate dall'agente di Laxalt Ariel Krasouski all'inviato di TMW: "Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il club e per il giocatore. E' stata una riunione positiva con il direttore, rimaniamo in contatto con lui per cercare un club che possa dare a Diego la possibilità di giocare. Offerte da Atalanta e Fiorentina? Ci sono offerte, siamo in discussione ma niente di concreto. Andrà via in prestito o a titolo definitivo? Sarà un prestito".
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