Corvino torna su Laxalt e Costil: l’esterno e il vice Tata…

Secondo la Gazzetta dello Sport Pantaleo Corvino continua a seguire Diego Laxalt del Genoa per la corsia sinistra, già per gennaio. Occhi inoltre anche su Costil, in scadenza col Rennes, per il ruolo da vice Tatarusanu.
27 Dicembre · 13:55
Aggiornamento: 27 Dicembre 2016 · 13:55
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Secondo la Gazzetta dello Sport Pantaleo Corvino continua a seguire Diego Laxalt del Genoa per la corsia sinistra, già per gennaio. Occhi inoltre anche su Costil, in scadenza col Rennes, per il ruolo da vice Tatarusanu.