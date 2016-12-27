15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corvino torna su Laxalt e Costil: l’esterno e il vice Tata…

Calciomercato

Corvino torna su Laxalt e Costil: l’esterno e il vice Tata…

Redazione

27 Dicembre · 13:55

Aggiornamento: 27 Dicembre 2016 · 13:55

TAG:

CostilGazzettalaxalt

Condividi:

di

Secondo la Gazzetta dello Sport Pantaleo Corvino continua a seguire Diego Laxalt del Genoa per la corsia sinistra, già per gennaio. Occhi inoltre anche su Costil, in scadenza col Rennes, per il ruolo da vice Tatarusanu.

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio