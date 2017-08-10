Ag. Laxalt: "La Fiorentina ha offerto 13 milioni, ma l'Atalanta resta in vantaggio"

Il Genoa chiede 15 milioni, l'interesse dell'Atalanta è più concreto

Vincenzo D'Ippolito, agente di Laxalt, è intervenuto ai microfoni di RadioGoal24: "Fiorentina? Sì, confermiamo l’offerta di 13 milioni. Se stiamo trattando? Al momento stiamo trattando di più con l’Atalanta, il Genoa chiede 15 milioni".

Prosegue sulla volontà dal giocatore: "Al giocatore interessa l’Atalanta? Vediamo, la trattativa è ancora in fase embrionale".

Conclude sull'interesse di altri club: "Roma e Liverpool? L’interesse dell’Atalanta è molto più concreto, anche perché c’è la regia della Juventus".