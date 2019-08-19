Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina: "E’ vero che Biraghi vuole andare all’Inter però ci devono essere le giuste condizioni giuste per la viola....

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina: "E’ vero che Biraghi vuole andare all’Inter però ci devono essere le giuste condizioni giuste per la viola. In qiesto momento non sono previsti scambi. Laxalt era stato proposto come contropartita di Veretout, ora il nome da seguire è Murru. Tonelli può essere una pista concreta. Su Ribery, Pradè è stato sincero”