Pedullà: "Laxalt? Adesso può andare all'Atalanta, grazie all'aiuto della Juventus che si prende Spinazzola"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha scritto la sua opinione sulla questione Laxalt, accostato a più riprese alla Fiorentina:“I rapporti tra Atalanta e Juve sono eccellenti. Vi abbiamo raccontato c...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha scritto la sua opinione sulla questione Laxalt, accostato a più riprese alla Fiorentina:“I rapporti tra Atalanta e Juve sono eccellenti. Vi abbiamo raccontato come Diego Laxalt piaccia molto ai bianconeri, un profilo apprezzato anche per quanto ha fatto negli ultimi anni con il Genoa. E la Juve sta anche pensando di fare l’operazione in sinergia con l’Atalanta per mandare Laxalt alla corte di Gasperini e per sbloccare finalmente l’operazione Spinazzola. Quest’ultimo non è stato convocato per la prossima amichevole, spinge per andare alla Juve, per Gasperini sarebbe un naufragio rispetto alle assicurazioni che aveva avuto. A meno che Laxalt e la sinergia Atalanta-Juve…”