Gli infortunati del Genoa: Laxalt salterà la gara contro la Fiorentina...

Non sarà della partita Diego Laxalt, che salterà il match contro la Fiorentina di domenica prossima. Questo l’esito degli accertamenti clinici che il giocatore si è sottoposto per un edema al ginocchi...

Non sarà della partita Diego Laxalt, che salterà il match contro la Fiorentina di domenica prossima. Questo l’esito degli accertamenti clinici che il giocatore si è sottoposto per un edema al ginocchio destro che lo aveva costretto a stare in panchina durante la gara contro l’Atalanta. Per Laxalt dieci giorni di stop, Ballardini vorrebbe recuperarlo per le ultime due giornate di campionato.